В России 2700 школ не оборудованы всем необходимым к началу учебного года

4900 российских школ нуждаются в капитальном ремонте. Об этом сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева на селекторном совещании о готовности системы образования к началу учебного года. По ее словам, на сегодня 2700 школ не оборудовано необходимыми видами благоустройства, а именно теплыми туалетами (они отсутствуют в 260 школах), канализацией, центральным отоплением, но работа по этому направлению идет, подчеркнула Васильева.