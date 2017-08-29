Окружным НКО в Сургуте рассказали, как получить президентский грант

В Сургутской филармонии прошел обучающий семинар для НКО «Государственная поддержка некоммерческих неправительственных организаций».

Мероприятие было организовано при участии департамента общественных и внешних связей, ресурсного центра для некоммерческих организаций Югры на базе Центра «Открытый регион» и фонда президентских грантов. Последний на семинаре представляла руководитель департамента регионального развития фонда Наталья Алиева.

Главной темой съезда НКО стали частые ошибки при подаче проектов и причины получения невысоких оценок. По словам начальника управления по обеспечению поддержки гражданских инициатив департамента общественных и внешних связей округа Ирины Лисютиной, эта проблема для югорских НКО стоит весьма остро – по итогам первого этапа конкурса на получение президентских грантов из 172 окружных организаций прошли проекты лишь у 12.

«Действительно, ошибок при оформлении проектов достаточно много, а так как сейчас действует электронная форма заполнения, где любая мелочь имеет значение, то получается большое количество отказов по заявкам. Поэтому мы решили в этом году провести обучающий семинар для руководителей НКО, где объяснили все тонкости. Нам в этом помог центр «Открытый регион» и фонд президентских грантов в лице Натальи Алиевой, которая специально приехала в Сургут. Ажиотаж даже превзошел наши ожидания – мы рассчитывали на 172 участника, а пришло 217 человек», - рассказала Ирина Лисютина порталу siapress.ru.

Второй этап конкурса на президентские гранты стартовал 16 августа и продлится до конца сентября. Проекты югорских НКО могут рассчитывать на получение грантов по 12 направлениям.