Барсову гору могут закрыть от "диких" туристов

На Барсовой горе могут закрыть туристические тропы от «диких» туристов. Такой проект предложила компания «Новострой», которая создаст туристско-музейный комплекс «Барсова гора».

На данный момент популярность и общедоступность Барсовой горы наносят объекту ощутимый вред. Неорганизованные туристы - «дикари» - оставляют после себя мусорные кучи, очень быстро превращающиеся в настоящие курганы, правда – не имеющие исторической или культурной ценности.

Компания «Новострой» предложила Сургутскому району закрыть территорию от таких «туристов», построив на верхней – особо охраняемой – части горы музейный комплекс, воссоздать древнее городище и организовать туристские тропы, а у подножия разместить всю необходимую современному путешественнику инфраструктуру с гостиницей на сто мест и предприятиями общественного питания.

Наталья Комарова идею поддержала. Но предложила сделать тропы для «дикого туриста» непроходимыми.

- А мы так и планируем. Разрабатываем вариант сделать их подвесными, - ответил на предложение главы региона представитель инвестора Дмитрий Сафиоллин.