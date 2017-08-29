С сервиса «Яндекс.Карты» пропало изображение Сахалина при определенных масштабах

Изображение Сахалина пропало с «Яндекс.Карт» в нескольких масштабных режимах. Его не видно на слое «Карта-схема» при отдалении от 300 километров до 1000 километров. Однако при более мелком и крупном масштабе остров вновь отображается, сообщают «Ведомости».

«РИА Новости» отметили, что сбой произошел после того, как произошел ракетный пуск КНДР, ориентировочно около 2:00 по московскому времени.

Напомним, что Северная Корея запустила ракету в сторону Японии, которая впоследствии распалась на три части.