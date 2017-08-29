Россия не будет усложнять выдачу виз для граждан США

Замруководителя МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия не будет усложнять выдачу виз для граждан Америки в ответ на действия США, сообщают «Ведомости».

Такие меры возможны только после действий США, которые могут привести к осложнению работы российских посольств и консульств. «Если же американцы пойдут на осложнение деятельности наших посольства и консульств в США, это тоже возможно, вот тогда вопрос об ответных мерах, в том числе зеркальных, встанет во весь рост и будет стоять очень остро», — рассказал Рябков.

Напомним, что США с 23 августа приостановили выдачу неиммиграционных виз по всей России. Возобновить процедуру планируют с первого сентября.