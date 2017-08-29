Сериал «Игра Престолов» бьет рекорды по количеству просмотров

По данным Nielsen, если сложить аудиторию, смотревшую последний сезон «Игры Престолов» в прямом эфире, в стриминге, с отсрочкой и на различных платформах, в среднем аудитория каждой серии составляла 31 млн зрителей, сообщают «Ведомости».

Таким образом, седьмой сезон игры престолов побил рекорды по просмотрам в США. А также повысил количество просмотров по отношению к предыдущему году на 34 процента.

По данным HBO, последнюю серию посмотрели 16,5 млн человек, что на 13 процентов больше нежели предыдущий рекорд. По данным The Hollywood reporter популярность сериала растет с каждым сезоном и вполне вероятно, что восьмой сезон соберет ещё большую аудитории.