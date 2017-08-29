СБ ООН проведет экстренное собрание посвященное ракетному запуску Северной Кореей

США, Япония и Южная Корея инициировали экстренное заседание СБ ООН, посвященное запуску Северной Кореей баллистической ракеты, сообщают «Newsru».

Заседание пройдет 29 августа, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Стоит отметить, что ранее с требованием срочного созыва выступил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Заявив, что запуск ракеты является «серьёзной угрозой» миру и безопасности в регионе.

Напомним, что в начале августа СБ ООН ужесточил санкции в отношении КНДР.