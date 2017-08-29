КНДР запустили ракету в сторону Японии

Правительства Южной Кореи и Японии сообщили, что Северная Корея запустили ракету в сторону Японии. Ракета распалась на три части и упала у берегов острова Хоккайдо, сообщает «Meduza».

«Запущенная ракета примерно в 06:06 (00:06 мск) пролетела в воздушном пространстве над нашей страной и в 06:12 (00:12 мск), предположительно, упала в Тихий океан примерно в 1180 км от мыса Эримо», – заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Ситуация по прежнем остается напряженной на фоне развития КНДР своей ракетно-ядерной программы.

Напомним, что отношение между КНДР и соседними странами обострились, после того как Северная Корея провели ядерные испытания и угрожали нанести ракетный удар по острову Гуам.