После трехмесячного лечения от анорексии олимпийская чемпионка Юлия Липницкая завершила свою карьеру

Олимпийская чемпионка Юля Липницкая завершила карьеру в 19 лет после трехмесячного лечения от анорексии, сообщает «Meduza».

Юлия Липницкая стала олимпийской чемпионкой в 15 лет и побила возрастной рекорд в женском одиночном катании. Также она стала символом успешного выступления сборной России на Олимпиаде в Сочи.

Липницская рассказала, что летом 2015 года стала стремительно набирать вес. «Я старалась похудеть, бегала, отказывалась от еды, но ничего не могла сделать. Раньше думала, что фраза „поправляешься от воздуха“ — это всего лишь такой оборот речи, но то, что происходило со мной, лучше всего отражают именно эти слова. Ложку меда в чай положил — получи килограмм сверху. Вообще порой не понимала, что происходит», – рассказала спортсменка. По её словам к началу 2016-го она снова похудела. Хотя в 2017 году на видео из квартиры, которую ей подарили за победу на Олимпиаде, она выглядела пополневшей.

«Нет у меня никаких беременностей, достали уже. Совесть поимейте. Мне что теперь, всю жизнь 37 кг весить, чтоб вас порадовать? Нахуделась уже, хватит», – написала она во «ВКонтакте».

Про лечение от анорексии она умолчала. Об этом стало известно от её матери 28 августа, когда она объявила о завершении карьеры дочери.

Напомним, что Юлия Липницкая заняла вторые места на Гран-при в Китае и Франции, но в финале Гран-при заняла только пятое место. На чемпионате России в конце 2014 года Липницкая стала девятой и не прошла отбор на чемпионат Европы.