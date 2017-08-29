В Сургутском районе построят полигон ТБО

На территории Сургутского района планируется построить полигон ТБО. Инвестор из Орловской области – ООО «Экология» - предложил создать несколько мусоросборных станций и промышленный комплекс по стопроцентной переработке мусора мощностью 300 тысяч тонн.

«Мы предлагаем построить завод, который охватил бы сразу несколько территорий, а не только Сургутский район, - пояснил участникам совещания генеральный директор ООО «Экология» Юрий Парахин. – Он мог бы также перерабатывать отходы Нефтеюганска, Нефтеюганского района и Когалыма. Потому расположить его было бы лучше вблизи пересечения границ этих территорий».

Из переработанного мусора «Экология» планирует изготавливать более двадцати видов товарной продукции – от удобрений, которые можно будет использовать, в том числе, и для рекультивации существующих полигонов ТБО до резиновой крошки, стройматериалов, стеклотары и прочего.

На реализацию первой очереди проекта – мусороперерабатывающего комплекса - компания готова потратить 1 млрд 200 млн рублей. Бюджетных денег идея не требует. Но нужна иная мера поддержки – проект необходимо включить в соответствующую региональную программу.

«Строительство межмуниципального полигона ТБО в рамках региональной программы запланировано на 2020 год, - напомнил глава Сургутского района Андрей Трубецкой. – Эти сроки не устраивают ни муниципалитет, ни инвестора. Он готов приступить к строительству уже в следующем году, и мусороперерабатывающий завод мы получим уже к концу 2019 года. Очевидно, что межмуниципальный полигон ТБО должен быть готов к этому периоду, а сам завод – включен в региональную схему».