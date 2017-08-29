В Сургуте перекроют несколько улиц на День нефтяников и газовиков

В связи с празднованием дня работника нефтяной и газовой промышленности, в Сургуте с первого по третье сентября будет перекрыто движение автотранспорта по пр. Ленина, Югорскому тракту и на ул. Университетской, сообщает «Управление по связям с общественностью и средствами массовой информации Администрации города Сургута».

Для подготовки праздничных мероприятий с 20.00 1 сентября до 5.00 3 сентября движение перекроют по улице Университетской: от проспекта Ленина до улицы Юности.

Для проведения праздничных мероприятий и уборки территорий движение будет перекрыто:

- с 6.00 2 сентября до 05.00 3 сентября по проспекту Ленина от улицы 30 лет Победы до Университетской; а также по улице Университетской от моста через протоку Сайма до улицы Юности.

- с 8.00 до 23.00 3 сентября по Югорскому тракту (1 «З»): от улицы Флегонта Показаньева до улицы Заячий остров.