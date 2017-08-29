В Урае трое злоумышленников ранили из ружья двоих человек, после чего похитили свидетелей

Следователи Югры разыскивают соучастников стрельбы и убийства, совершенного в городе Урай, сообщает «Newsru».

В ходе стрельбы два человека получили огнестрельные ранения, один из них скончался. «Подозреваемый выстрелил из ружья в двух лиц, один из которых скончался на месте, другой получил тяжкие телесные повреждения, – сообщает официальный сайт регионального управления СК РФ. – В момент совершения преступлений с подозреваемым находились еще двое лиц».

После чего трое злоумышленников похитили нежелательных свидетелей. Таковым оказались 17-летний юноша и молодая девушка. «Под угрозой применения насилия подозреваемые поместили потерпевших в другой автомобиль и вывезли из города, а автомобиль потерпевших сожгли», – отметили в управлении СК РФ.

В розыск объявлены трое: Дмитрий Алексеевич Глазырин 1994 года рождения, Влас Игоревич Лобзов 1993 года рождения и Александр Владимирович Харлов 1993 года рождения. «В настоящее время ведется розыск подозреваемых. Следствие просит граждан и СМИ оказать содействие в установлении местонахождения объявленных в розыск жителей Урая», – заключили в следственном ведомстве.