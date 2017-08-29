Первого сентября Путин проведёт урок в одной из школ Ярославля

Президент РФ Владимир Путин запланировал первого сентября провести урок в одной из российских школ и в ходе урока затронуть тему будущего, сообщает «Коммерсантъ».

По предварительным данным, Путин выбрал школу в городе Ярославль, информацию подтвердили в администрации президента. Стоит отметить, что занятие с президентом будет транслироваться и в других учебных заведениях.

После урока, Путин встретится с талантливыми школьниками на форуме под названием «Будущие интеллектуальные лидеры России. На форуме будут «представители высокотехнологичных компаний, таких как «Роскосмос», «Росатом», НИЦ Курчатовский институт», которые помогут ученикам «определиться с будущей работой», приводит Коммерсантъ слова источника.