В интервью телеканалу «Дождь» официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американцы сами решили сократить персонал в российском посольстве и консульствах, сообщает «Медуза». Москва, по словам Захаровой, только «предложила» сократить персонал. В заявлении МИД России о сокращении персонала тоже используется обращение «предлагаем», но затем однозначно сказано, что количество сотрудников дипмиссии США уменьшится.
По версии МИДа Москва не требовала от США сокращать численность сотрудников дипмиссий. Это было просто предложение
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