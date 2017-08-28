По версии МИДа Москва не требовала от США сокращать численность сотрудников дипмиссий. Это было просто предложение

В интервью телеканалу «Дождь» официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американцы сами решили сократить персонал в российском посольстве и консульствах, сообщает «Медуза». Москва, по словам Захаровой, только «предложила» сократить персонал. В заявлении МИД России о сокращении персонала тоже используется обращение «предлагаем», но затем однозначно сказано, что количество сотрудников дипмиссии США уменьшится.