АФК «Система» объявило об очередном техническом дефолте

АФК «Система» сообщила о наступлении технического дефолта по кредитным обязательствам корпорации на сумму, эквивалентную 8,9 миллиардов рублей, передает «Коммерсант». Его наступление связано с продолжающимся арестом принадлежащих «Системе» и АО «Система-Инвест» акций МТС, «Медси» и БЭСК.

«Корпорация обслуживает и планирует в дальнейшем обслуживать свои кредитные и финансовые обязательства своевременно и в полном объеме»,— отметили в АФК.

О предыдущем техдефолте на 4 миллиарда рублей было объявлено 17 июля. Тогда корпорация вынуждена была объявить техдефолт из-за того, что арест с ее акций не был снят, что привело к нарушению ковенантов по кредитам.

В июне по требованию «Роснефти» судебные приставы арестовали акции МТС, «Медси» и Башкирской электросетевой компании (БЭСК), принадлежащие АФК «Система» и ее дочерней «Система-инвест», в рамках иска нефтекомпании на 170,6 миллиардов рублей.

В конце августа Арбитражный суд Башкирии в основном удовлетворил иск «Роснефти», взыскав с АФК «Система» и «Системы-инвест» 136,3 миллиардов рублей.