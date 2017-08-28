Боевики ИГ стягиваются к своему последнему оплоту в Сирии

Боевики группировки «Исламское государство» (запрещенной в России) стягиваются к Дейр-эз-Зору, своему последнему оплоту в Сирии. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, передает РИА «Новости».

Как отмечается, после наступления сирийских войск при поддержке ВКС России в районе города Ганем-Али боевики ИГ пытаются перегруппироваться и подготовить укрепрайоны вокруг населенного пункта Дейр-эз-Зор. Они также перебрасывают в этот район тяжелую технику, в том числе танки.

«Осознавая, что плацдарм вокруг Дейр-эз-Зора является последним оплотом международных террористов на сирийской земле, боевики перебрасывают тяжелую технику, включая танки и автомобили повышенной проходимости с крупнокалиберным вооружением и минометами», — говорится в сообщении ведомства.

Также сообщается, что за сутки ВКС России уничтожили четыре танка террористов, 16 автомобилей с пулеметами и шесть грузовиков с боеприпасами.

Минобороны добавляет, что благодаря действиям российской авиации сирийские правительственные войска под командованием генерала Хасана Сухела продолжают наступление на Дер-эз-Зор вдоль восточного берега реки Евфрат.