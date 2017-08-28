Минкульт хочет взимать 5 миллионов рублей за прокат фильмов с более чем 100 сеансами

С прокатчиков будут взимать за выход фильмов в прокат единовременный фиксированный сбор в 5 млн рублей за ленту, кроме нынешних 3500 рублей за прокатное удостоверение, говорится в подготовленном Министерством культуры проекте поправок в закон о кинематографии, опубликованном на сайте правовой информации, передает «Интерфакс».

Российским лентам платеж в 5 млн рублей затем полностью компенсирует Фонд кино. Выплата 5 млн рублей также не будет взиматься с фильмов с не более чем 100 сеансами.

Тех прокатчиков, которые не заплатят в Фонд кино 5 млн рублей за лицензию, могут лишиться права прокатывать в стране все другие картины, говорится в законопроекте.

Об инициативе Минкультуры увеличить сбор за выход фильмов в прокат в более чем в 1000 раз стало известно ранее в этом году. В ведомстве объяснили меру необходимостью расчистить залы для российского кино, избавить кинотеатры от низкокачественных иностранных фильмов и пополнить Фонд кино. В озвученной ранее инициативе также не было поправки о 100 сеансах.

Против предложения Минкультуры ранее выступили многие прокатчики, продюсеры и режиссеры, которые заявили, что эта мера сделает невозможной работу небольших прокатных компаний и выход в России иностранного фестивального кино.