Абрамович оказался крупнейшим заказчиком автомобилей Tesla в России

Роман Абрамович оказался крупнейшим российским заказчиком электромобилей Tesla, сообщает «Медуза» со ссылкой на статью The Bell.

Официально эти электромобили в Россию пока не поставляются. Однако Абрамович, рассказали источники The Bell, привез в Россию и выдал в пользование своим приближенным и партнерам около 20 таких машин.

Среди получивших Tesla от Абрамовича, по данным источников, директор музея современного искусства «Гараж» Антон Белов, бывший глава департамента культуры Москвы Сергей Капков, владелец девелоперской компании «Снегири» Александр Чигиринский и председатель Федерации еврейских общин России Александр Борода.

Белов подтвердил, что Tesla ему «дал в пользование» Абрамович. Чигиринский сообщил, что ездит на таком электромобиле, но отказался отвечать на вопрос о происхождении его Tesla.

Представитель Абрамовича Джон Манн пообещал The Bell задать бизнесмену вопрос о его увлечении Tesla, но пока ответ получить не удалось.