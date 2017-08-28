Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая завершила карьеру

Фигуристка Юлия Липницкая, ставшая олимпийской чемпионкой в командном турнире на Играх-2014 в Сочи, завершила карьеру. Об этом ТАСС сообщила мать 19-летней спортсменки.

По ее словам, Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) известили об этих планах еще в апреле. Тогда, как отметила мать Липницкой, девушка вернулась из Европы, где три месяца лечилась от анорексии.

«Сейчас она живет только на олимпийскую стипендию. Зарплату от федерации она не получает, хотя и находится в списочном составе сборной», — добавила собеседница агентства.

В ФФККР сообщили ТАСС, что организация пока не получала от Липницкой документы о завершении спортивной карьеры.