Павел Дуров отреагировал на возможность ограничения продажи биткойнов

Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал возможность ограничения на покупку биткоинов, сообщает Газета.ру.

«Не совсем понимаю стремление российских чиновников ограничить покупку биткойнов. Впервые за 70 лет у мировой финансовой системы появился шанс выйти из под гегемонии США, которые в свое время навязали всему миру свою национальную валюту в качестве резервной и с тех пор по сути собирают дань со всех стран, расплачиваясь по своим долгам бесконечно штампуемыми долларами и скупая на них активы по всему миру», — написал он на своей странице «ВКонтакте».

По его мнению, вместо того, чтобы «ухватиться за шанс сделать мир более сбалансированным и вместе с Японией и другими азиатскими странами признать статус новых цифровых валют, идущих на смену доллару», российские власти призывают к запретам и ограничениям.

«Создается впечатление, что это биткойн накладывает на Россию санкции», — резюмировал он.