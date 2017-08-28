Минэкономразвития сообщил о резком снижении темпов роста экономики

Темпы годового роста ВВП России в июле замедлились до 1,5% против 2,9% в июне, сообщает «Ведомости». Об этом говорится в опубликованном Минэкономразвития России мониторинге «Картина экономики».

По мнению министерства, такая динамика прогнозировалась и не говорит о смене позитивного тренда. «С апреля текущего года сформировалась тенденция к сокращению численности занятого населения, что в условиях экономического роста свидетельствует об увеличении производительности труда», - отмечается в отчете.

Ухудшение годовой динамики ВВП сильнее всего проявилось в обрабатывающей промышленности, незначительное замедление отмечено в добыче полезных ископаемых, электроэнергетике и водоснабжении. Более слабой оказалась динамика сельского хозяйства, промышленности, торговли, которая была отчасти компенсирована увеличением темпов роста в строительстве.

В последующие месяцы министерство ожидает нормализацию производственной активности по мере исчерпания действия временных факторов. Темп роста индекса промышленного производства в июле снизился до 1,1% год к году после уверенного роста в апреле - июне (3,8% год к году).