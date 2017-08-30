Оценки под контролем: портал Госуслуг поможет югорчанам следить за успеваемостью детей

Югорским школьникам больше нет смысла прятать от родителей дневники: их родители могут узнавать оценки через портал Госуслуг. И все это в режиме онлайн.

Как рассказывают специалисты департамента информационных технологий Югры, на сайте государственных услуг есть специальный раздел – «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках», через который родители могут следить за успеваемостью ребенка. Да и сам ученик имеет возможность отслеживать там свои текущие оценки.

Однако для того, чтобы эта процедура стала доступной, нужно быть зарегистрированным на портале Госуслуг и пройти полную авторизацию (с подтверждением личности через специализированный центр). Как это сделать, корреспонденты siapress.ru удобно изложили вот здесь.

«Электронные дневники применяются практически во всех учебных заведениях уже на протяжении нескольких лет, — раззсказал siapress.ru заместитель директора начальной школы №30 города Сургута Вадим Кривенко. — Родители по-разному относятся к этой системе. Более продвинутые из них пользуются только электронными дневниками, остальные придерживаются традиционных бумажных дневников. Мы ведем оба варианта. Для родителей электронная форма дневников удобна, так как ею можно пользоваться как с компьютера, так и с телефона. Единственная трудность сохраняется на начальном этапе — во время регистрации на портале Госуслуг, так как это требует определенных временных затрат».