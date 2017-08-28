​Благодаря диспансеризации и скринингу в Югре снижается уровень смертности от онкологии

Департамент здравоохранения ХМАО-Югры провел рабочую видеоконференцию, в процессе которой специалисты онкологи обсудили проблемы и достижения в оказании врачебной помощи пациентам с онкологическими заболеваниями.

В нашем округе работает трехступенчатая система помощи онкологически больным людям, включающая в себя профилактику, раннюю диагностику и уже после этого – лечение при использовании высокотехнологичных методик.

Большое подспорье в борьбе с раком оказывают диспансеризация и скрининг. Им в Югре удаляют большое внимание, так как они позволяют выявить злокачественные образования на ранних стадиях, что значительно повышает вероятность благоприятного исхода лечения.

Скрининговых программ в округе несколько: на колоректальный рак, на рак молочной железы, шейки матки, простаты и рак легкого. Далеко не каждый регион России может похвастаться такими обширными диагностическими программами.

«Диспансеризация и скрининг у нас проходят на высоком уровне, – в разговоре с корреспондентом siapress.ru рассказал главврач СГКП №3 Дмитрий Гуз. – Диспансеризация – это процесс, знакомы нам со времен СССР, и это из области того, что необходимо успешной системе здравоохранения. Наравне с ней проводится скрининг по онкологическим заболеваниям. Вместе они дают высокий уровень выявления заболеваний».

Кстати: Согласно статистике, в Югре уровень смертности от онтологических заболеваний в 2,5 раза ниже, чем по стране. Чаще всего в регионе встречается колоректальный рак и рак молочных желез у женщин. На третьем месте по распространенности находится рак легких, бронхов и трахеи.