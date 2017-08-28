Пожар на Ван-Еганском месторождении потушен

Сегодня в 02:15 по московскому времени был ликвидирован пожар на Ван-Еганском месторождения. Этого удалось добиться путем установки на устье скважины фонтанной арматуры. В ликвидации возгорания участвовало 57 человек и 15 единиц техники.

Напомним, 10 августа при бурении скважины в Нижневартовском районе произошел выброс нефтяной смеси с последующим горением. В результате происшествия пострадали 8 человек.

По поручению губернатора Югры Натальи Комаровой в связи с аварией на скважине ведется мониторинг атмосферного воздуха и радиационного фона.