Число жертв ДТП с автобусом на Кубани выросло до 19 человек

Количество погибших в результате ДТП с автобусом с рабочими в Краснодарском крае увеличилось до 19, сообщает РИА Новости в понедельник со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Один из пострадавших скончался в лечебном учреждении, остаются в больнице 19 человек», — сказал собеседник агентства.

Автобус упал в море с недостроенного пирса утром 25 августа. Все погибшие и пострадавшие — рабочие «Таманьнефтегаза» и подрядной организации, которая занимается строительством пирса, принадлежащего материнской компании.

Причиной инцидента стала неисправность тормозной системы. По делу об аварии взяты под стражу водитель автобуса Карапет Микаелян и предприниматель Юрий Вечерадзе. Они арестованы до 26 октября.