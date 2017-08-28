Наталья Комарова призвала использовать цифровые технологии в работе с населением

Губернатор Югры Наталья Комарова во время своей поездки в Нефтеюганск поучаствовала в «Форум первых» - образовательном съезде первичных партийных организаций "Единой России".

Как рассказали в окружном отделении партии, такой форум был проведен впервые.

«Действительно, такой форум мы проводим впервые, до этого с представителями первичных организаций были семинары, видео обучение. Но в этом году мы решили собрать всех руководителей первичных организаций, тех кто непосредственно работает с населением», - сообщили порталу siapress.ruв пресс-службе окружного отделения «Единой России».

Одной из главных тем форума стало создание комфортной среды для жизни в муниципалитетах района и повышение благосостояния жителей. Была у этого конвента и особенность – активное внедрение цифровых технологий, в частности, для коммуникации между участниками форума использовался мессенджер «Телеграмм».

На технологии в своей речи обратила внимание и Наталья Комарова. "Мы должны быть современными. Сегодня здесь были созданы современные условия для работы партийцев. Использованы новаторские технологии общения - отечественный мессенджер. Здесь никто ничего не скрывает, это образовательная площадка, которая мобилизует людей на совершенно понятный тип занятий. Смысл форума - идеи для людей, - задает соответствующий настрой. Что касается идеи, мы уже год работаем в этом формате, являясь Командой Югры", - рассказала губернатор Югры.