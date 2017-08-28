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Минфин хочет запретить продажу биткойнов частным лицам

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев предложил запретить продажу биткойнов частным лицам. «Мы предлагаем называть это криптовалютой, но регулировать это как иное имущество, квалифицировать это как финансовый актив и позволить только квалифицированным инвесторам покупать и продавать их на бирже», — сообщает «Коммерсант».

По словам Моисеева, есть мнение, что «такие криптовалюты как биткойн — это финансовая пирамида». «С этой точкой зрения спорить тяжело. Инвестиции такие являются высокорискованными. Это и определяет наш подход к их регулированию», — объяснил замминистра. Предложенный подход к регулированию криптовалют, как считает Алексей Моисеев, поможет обеспечить защиту прав покупателей и продавцов, а также обеспечить исполнение контракта, если один из участников контракта окажется недобросовестным. «Сейчас это невозможно. Сейчас люди делают это на свой страх и риск, никакой судебной защиты они не имеют. Это наша первая задача», — добавил он.


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Сегодня в 15:52, просмотров: 15, комментариев: 0


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