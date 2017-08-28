Минэкономики хочет запретить административные дела против бизнесменов без проверок

Минэкономики предложило запретить возбуждение административных дел в отношении бизнеса без проведения проверки, сообщает «Коммерсант».

«Предлагается ввести общий запрет на проведение административного расследования без проведения перед этим проверки в соответствии с законодательством о защите прав субъектов предпринимательской деятельности при осуществлении государственного контроля», — заявили в Минэкономики.

Однако, как уточнили в ведомстве, если деятельность предпринимателя причиняет кому-либо вред, то принятие мер вплоть до временного запрета деятельности юрлица возможно лишь в рамках производства об административных правонарушениях. «В этих условиях запрет на возбуждение дела об административном правонарушении до окончания проверки может привести к тяжелым последствиям для общества и государства»,— пояснили в Минэкономики. Представитель ведомства добавил, что предложения министерства были направлены в правительство, и их поддержали большинство бизнес-объединений.

Ранее Владимир Путин утвердил перечень поручений для снижения административного давления на предпринимателей. По распоряжению главы государства, в частности, правительству и Генпрокуратуре нужно ограничить число внеплановых проверок юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Также кабмин и надзорное ведомство должны предложить поправки в закон, исключающие применение следственными органами мер, приводящих к остановке предприятий. Президент также выступил за ограничение числа внеплановых проверок бизнеса.