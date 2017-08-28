В возрасте 94 лет умерла ветеран и председатель сургутского клуба «Фронтовые подруги» Лариса Золотухина. Прощание запланировано на 29 августа

Лариса Ивановна Золотухина, ветеран Великой Отечественной войны и председатель городского клуба «Фронтовые подруги» накануне ушла из жизни в возрасте 94 лет.

Свои соболезнования выразил глава Сургута Вадим Шувалов: «Ее теперь нет с нами, но клуб продолжает свою деятельность, а имя Ларисы Ивановны навсегда останется среди почетных жителей Сургута и в книге «Лучшие люди России», чтобы будущие поколения помнили этого светлого человека. Путь земля Вам будет пухом, Лариса Ивановна!»

Редакция приносит свои соболезнования родным и близким Ларисы Ивановны.

Отпевание и церемония прощания с Ларисой Ивановной пройдут 29 августа в храме Святого великомученика Георгия Победоносца, ул. Университетская, 12. Начало в 11 часов.