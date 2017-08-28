Сургутянка, впавшая в кому в Турции, умерла в больнице

Россиянка Кристина Максимюк, впавшая в кому во время отдыха в Турции, скончалась в московской больнице имени Юдина, сообщает Lenta.ru. По словам собеседника журналистов, Максимюк умерла накануне.

Сестра покойной заявила, что во время лечения в Турции уход за больной был ненадлежащим.

34-летняя жительница Сургута впала в кому 7 августа, в первый же день поездки. Ее доставили в одну из местных клиник и проводили поддерживающую терапию. С транспортировкой в Россию возникли проблемы: турецкие авиалинии отказывались перевозить пациентку в таком состоянии, Росавиация, по словам сестры пострадавшей, долго не могла найти борт для перевозки и уладить формальности. 17 августа женщину привезли в Москву и отправили в больницу.