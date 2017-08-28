Роскосмос просит правительство списать долги центра имени Хруничева

Руководство «Роскосмоса» обратилось в правительство с проектом доклада президенту Владимиру Путину о разрешении на списание долга Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева, сообщает «Коммерсантъ». В проекте также содержится поручение правительству принять соответствующие нормативные акты. С 2014 по 2017 г. центр получил 65,1 миллиардов рублей, в том числе 15,9 миллиардов рублей из бюджета. Одни ежегодные выплаты по процентам превышают 5 миллиардов рублей, говорят в «Роскосмосе». В финансово-экономическом блоке правительства инициативу не разделяют.

Последняя программа финансового оздоровления ГКНПЦ датирована декабрем 2014 г. Тогда убытки центра от операционной деятельности центра оценивались в 11,9 миллиардов рублей, а долги перед поставщиками — 14,7 миллиардов руб. Специалисты считали, что для его финансовой стабилизации достаточно 56,4 миллиардов рублей.

Их планировалось взять у ВЭБа, но госкорпорация вместо долгосрочного кредита выдала лишь бридж-кредит на 12,5 миллиардов рублей на два года под 2,53%. Позже Сбербанк выдал центру кредит на 9,6 миллиардов руб., а еще 27,1 миллиардов рублей от получил в виде займа от «Роскосмоса». Один из топ-менеджеров ГКНПЦ признает, что центру требуется еще около 33 миллиарда рублей, причем в эту сумму не входит стоимость высвобождаемых земельных участков и производственных площадей в Филях.