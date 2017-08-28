Волонтеры-поисковики в Сургуте рассказали, как не потерять ребенка в толпе

Сегодня участники отряда по Поиску Пропавших Детей в ИКЦ "Старый Сургут" раздали памятки о том, как не заблудиться в лесах и не потерять ребенка в толпе. По мнению волонтеров, в преддверии нового учебного года и сезона сбора грибов, повторение подробной информации необходимо.

«Скоро состоится День работников нефтяной и газовой промышленности. На улицы города выйдут тысячи сургутян с детьми. И дети, и родители могут отвлечь свое внимание на товары в ларьках или засмотреться на сцену. Как следствие, потерять друг друга из виду. Чтобы найтись быстрее, мы рекомендуем фотографировать своего ребенка перед входом в массовые скопления людей, заранее обговорить место встречи. Объяснить, к кому можно обратиться за помощью, а к кому не стоит», - рассказал руководитель отряда Андрей Аитколов.

В планах активистов еще раз проинформировать сургутян подобным образом 30 августа, именно в эту дату отмечается международный день пропавших без вести. А 1 сентября в некоторых школах города отряд раздаст памятки родителям первоклассников.