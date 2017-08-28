Шутки за 300. Минздрав назвал оптимальную цену за бутылку водки

Минздрав РФ направил в Минфин предложение о повышении ставки акциза на крепкий алкоголь в 2018 году, сообщает «Известие». Нынешнее законодательство предполагает, что ставка не изменится до 2020 года. Сейчас минимальная розничная цена пол-литровой бутылки водки составляет 205 рублей. Оптимальная цена такой бутылки — более 300 рублей, считают в Минздраве.

Минздрав направил в Минфин предложения о повышении в 2018 году акциза на алкоголь с содержанием спирта более 9%. Темпы роста ставки налога, по мнению ведомства, должны опережать инфляцию. Цель по ней в этом году — 4%, в июле она составила 3,9%, указано на сайте ЦБ.

«Увеличение акцизов — наиболее эффективный метод снижения потребления алкоголя. Когда мы индексируем акциз на размер инфляции, мы сохраняем уже имеющуюся доступность спиртного. На крепкую продукцию, в том числе водку, ставка налога должна расти быстрее инфляции, чтобы такое спиртное становилось менее доступным, чем слабоалкогольная продукция», — сказал представитель Минздрава. Он добавил, что оптимальная цена бутылки водки объемом 0,5 л должна составлять более 300 рублей.