Березово отметит 424-летие 9 сентября

Березово готовится отметить 424 день рождения. Праздничные мероприятия намечены на 9 сентября.

В рамках праздника состоится открытие участка автодороги "Перекрёсток ул. Дуркина - Механическая". На центральной площади Березовский районный краеведческий музей порадует березян выставкой «С любовью о Березово». Для детей и их родителей будут организованы спортивные состязания, веселые игры и забавы под открытым небом, увлекательные конкурсы и мастер-классы. Пройдет выставка-презентация «Урожайная ярмарка - 2017».

Традиционно состоится праздничный концерт с участием лучших коллективов художественной самодеятельности районного Дома культуры, на котором будут чествоваться лучшие труженики поселка.