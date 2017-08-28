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70 % пешеходных переходов в Югре соответствуют национальным стандартам

На начало августа по национальным стандартам были обустроены около 70 % пешеходных переходов от их общего числа в Югре, и 86 % расположенных вблизи школ. Об этом на заседании окружного правительства заявила губернатор Наталья Комарова.

По словам главы региона, число ДТП, связанных с наездами на людей на пешеходных переходах, сократилось на четверть по отношению к аналогичному периоду прошлого года. "Работу по «долгам» в этом отношении следует завершить с акцентом на первоочередном дооборудовании переходов возле школ", – отметила губернатор.

И. о. директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Андрей Новиков напомнил, что национальные стандарты введены по поручению президента России Владимира Путина. Их цель - обеспеченин безопасности на пешеходных переходах, снижения травматизма и ДТП, связанных с наездами на пешеходов. "Всего в Югре сегодня порядка 3 800 пешеходных переходов, 333 из которых расположены вблизи образовательных организаций. Планируется, что уже в следующем году работы будут завершены в полном объеме", - рассказал он.

Отметим, что нацстандарты представляют собой требования к обустройству пешеходных переходов искусственными неровностями, дорожными ограждениями, светофорной сигнализацией с использованием кнопки включения зеленого сигнала для пешеходов, применение дорожных знаков на щитах желто-зеленого цвета и дорожной разметки бело-желтого цвета.

Особое внимание уделено улично-дорожной сети около образовательных организаций, к ним отнесены: дошкольные образовательные; общеобразовательные; организации дополнительного образования; профессиональные образовательные организации.


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Сегодня в 12:14, просмотров: 162, комментариев: 0


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