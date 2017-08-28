В сентябре в Государственном художественном музее пройдет «Декада знаний»

С 1 по 15 сентября в Государственном художественном музее пройдут занятия, посвященные началу нового учебного года. Ребят ждут занятия, рассказывающие о российских императорах: Петре I, Елизавете Петровне, Екатерине II, Александре I; об их роли в становлении государственного образования в России.

Школьники увидят представленные на выставке «История в лицах» портреты императоров, а в постоянной экспозиции русского искусства познакомятся с творчеством художников - выпускников Российской академии художеств и Московского училища живописи, ваяния и зодчества.

На практической части занятия учащиеся смогут нарисовать личный вензель по примеру монограмм российских императоров. Это станет прекрасным примером тому, как можно увлекательно и с личной заинтересованностью прикоснуться к великой истории государства российского. Занятие рассчитано на учащихся 5-8 классов, группы не более 25 человек.

Также к Международному Дню грамотности будет приурочено музейное занятие для школьников 2-4 классов «На языке искусства». На примере произведений живописи и графики из коллекции Государственного художественного музея участники познакомятся с художественными терминами, такими как «темпера», «мастихин», «кракелюры» и другими, а также узнают правильное их написание при помощи специальных карточек. Завершится музейное занятие увлекательными заданиями: разгадыванием шифровки, кроссворда и мини-викториной.

Стоимость занятий и условия посещения можно узнать по телефонам: (3467) 33-09-45, 33-57-78