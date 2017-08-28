Главе ВТБ-24 предложили спасать банк «Открытие»

Руководителю банка ВТБ-24 Михаилу Задорнову предложили возглавить ФК «Открытие» в качестве антикризисного менеджера, передает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, инициатором такого предложения стал Центробанк. Задорнов, пишет газета, пообещал дать ответ в течение недели. В случае согласия в его задачи войдет процесс по восстановлению.
В пресс-службе ВТБ заявили, что Задорнов банк не покидает и готовится стать первым заместителем правления ВТБ после того, как эта финансовая организация в ближайшее время объединится с ВТБ-24.
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это рекорд!
До недавнего времени самый крупный частный банк, сейчас Альфа обошел.
первый случай в России «…финансового оздоровления» банка из ТОП 10
на этом фоне очень смешно звучит слова ЦБ о «Социально значимых банках»
https://www.cbr.ru/press/PR/?file=30092016_101942ik2016-09-30T10_19_00.htm
Внимание вопрос: где хранить деньги, если не хочешь Сбер?! ))