«Новая газета»: Следствие расследует нападение в Сургуте как теракт

Согласно расследованию «Новой газеты» следствие расследует нападения в Сургуте как теракт. По сведениям издания, в городе задержаны «десятки знакомых» Артура Гаджиева, который был застрелен полицейскими при задержании. Четверым из них предъявлены обвинения в совершении террористического акта. Официально дело возбуждено по статье о покушении на убийство. Ответственность за нападение взяла террористическая группировка «Исламское государство».