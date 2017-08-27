В США продают ферму Марка Твена. Всего за $1,85 млн

В США выставили на продажу ферму писателя Марка Твена за $1,85 млн. Об этом сообщают "Известия".

Ферма носит название Jean’s Farm и занимает более 7 га. Ферма была приобретена в 1860 году и названа в честь младшей дочери писателя Джейн. Площадь дома составляет 339 кв. м. В нем находятся пять спален и четыре ванные комнаты.

Главный дом был также построен в 1860 году. Его нынешние владельцы тщательно отреставрировали помещения внутри и восстановили исторический фасад здания.

Вместе с домом покупателей ждет ряд «бонусов», таких как кинотеатр, студия и бассейн с морской водой, пруд с рыбами, а также множество мостов и зеленых лугов, уточняет РБК.