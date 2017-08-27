Иосиф Кобзон назвал Софию Ротару «мастером пения под фонограмму». Об этом пишет «Московский комсомолец».

«Мастер пения под фонограмму – Соня Ротару. Она гениально попадает в записанную ранее песню – будет стоять рядом с вами, но никогда не узнаете, что она поет под "плюс". Мне же пение под фанеру дается тяжело, поскольку во всех моих композициях есть мощная литературная основа», - приводит слова певца издание.

Как уточняет "Ура.ру", певец подчеркнул, что Ротару — далеко не единственная, кто предпочитает использовать фонограмму на своих концертах, однако конкретных имен артистов не привел. Откровенное высказывание Кобзона вызвала бурную реакцию в стане поклонников певицы, большинство из которых подвергло слова Кобзона сомнению и критике.