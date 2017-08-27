WARNING! Вместе со спойлерами "Игры престолов" вам могут прислать вирус

Хакеры начали распространять вредоносное ПО через электронные письма, в которых обещают прояснить детали еще не вышедших серий «Игры престолов». Об этом сообщает "Газета.ру".

Как сообщает издание, первые подобные письма начали появляться 10 августа. В самом сообщении, как отмечается, хакеры указывают некоторые «основные» моменты из будущих серий. Однако для более детальной информации предлагается скачать документ.

Именно в нем, по словам аналитиков, прячется троян. Proofpoint подчеркивает, что схожий тип атак уже применялся хакерами, близкими к китайскому правительству.

Напомним, хакеры, совершившие атаку на сеть телеканала HBO, пригрозили выложить в открытый доступ финальный эпизод седьмого сезона сериала «Игра престолов» до официальной премьеры.