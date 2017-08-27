Умер режиссер "Техасской резни бензопилой"

В Лос-Анджелесе умер американский кинорежиссер Тоуб Хупер, наиболее известный по фильмам «Техасская резня бензопилой» и «Полтергейст». Кинематографисту было 74 года. Причины его смерти пока не уточняются, сообщает «Лента.ру».

Как напоминает РБК, Тоуб Хупер родился в 1943 году. С юношества он увлекался кинематографом. Известна его первая звуковая работа под названием «Бездна», которую он создал в 16 лет. Однако популярность Хуперу принес снятый им в 1974 году фильм «Техасская резня бензопилой». Эта лента тогда стала одной из культовых в жанре ужасов. Бюджет картины составлял менее $300 тыс., а кассовые сборы оценивались в $30,8 млн. Несмотря на то, что фильм был запрещен в нескольких странах из-за сцен насилия, «Техасская резня бензопилой» стала одним из самых прибыльных независимых фильмов 1970-х годов в США.