Отец Виктора Цоя хочет, чтобы Серебренникова "засудили"

Отец музыканта Виктора Цоя Роберт хочет, чтобы режиссера Кирилла Серебренникова «засудили», если он виновен в хищениях. Худрук «Гоголь-центра» работал над фильмом о лидере группы «Кино» в Петербурге, когда его арестовали. «Я хочу, если он виноват, чтоб его засудили. И все», — сказал старший Цой.

Отец легендарного российского музыканта сообщил, что за все время подготовки к съемкам режиссер ни разу не беседовал с членами семьи певца. «Я его не видел, не слышал, вообще не знаю. Только недавно узнал вообще, что есть такой Серебренников», — сказал Роберт Цой и добавил, что считает такой подход к фильму неприемлемым, пишет «Ура.ру».

Напомним, Серебренников был задержан в ночь на 22 августа в Петербурге по подозрению в организации хищения не менее 68 млн руб., после чего был доставлен в Москву. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Свою вину режиссер не признал, назвав обвинение абсурдным.