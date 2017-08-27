Эксперты назвали Топ-7 авто для новичков

Эксперты составили список из 7 моделей, наиболее подходящих для водителей-новичков. В расчет бралась как невысокая стоимость нового автомобиля, так и наличие в нем парктроника/камеры заднего вида. Стоимость наиболее дорогой модели не превышает 900 тыс. рублей.

Как пишут "Автоновости дня", на первом месте Lifan Solano, который за 654 тыс. рублей предлагает как камеру заднего обзора, так и парктроник. Однако КПП у Solano только механическая. Далее следует Changan Eado, который при цене в 638 тыс. рублей предлагается с АКПП, датчиками парковки и камерой заднего вида. Бронза у кросс-хетчбэка Dongfeng H30 стоит чуть дороже – от 669 тыс. рублей за версию с парктроником и камерой.

Четвертое место занимает Lada Vesta. Люксовую версию с датчиками парковки, а также камерой заднего обзора можно взять с 1.6-литрвым мотором за 685 тыс. рублей. Несколько дороже обойдется Lada Xray с тем же набором оборудования – 739.9 тыс. рублей. Самая дешевая версия Geely Emgeand с камерой и парктроником обойдется в 770 тыс. рублей. Самый дорогой в списке – Volkswagen Polo Sedan – 862 тыс. с нужными опциями.