Аналитики прогнозируют снижение ипотечных ставок в России к концу года

Средняя ставка по ипотеке к концу года станет ниже десяти процентов в год. Об этом свидетельствует опрос банков, проведенный агентством "Прайм", на которое ссылается "Российская газета".

Отмечается, что "Сбербанк" в августе уже понизил ипотечные ставки на покупку как первичной, так и вторичной недвижимости на 0,6-2 процентных пункта. Далее о снижении процентов по жилищному кредиту заявила группа ВТБ - до 9,5 - 10 процентов в год. В обоих банках после этого шага на 25-30 процентов выросло число заявок от желающих взять ипотеку.

"Известия" уточняют, что в июне средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным кредитам составила 11,11%. Кроме того, издание напоминает, что премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам изучить возможность снижения ставок по ипотечным кредитам.