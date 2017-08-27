В очередном туре регулярного чемпионата КХЛ ХК "Югра" крупно проиграл столичному "Спартаку". Матч завершился со счетом 2:6.

К 22 минуте югорчане уже "горели" со счетом 0:3, но усилиями Виталия Шулакова и Максима Пестушко смогли отыграть две шайбы. Впрочем, на большее сил у нашей команды не хватило - с 48 по 58 минуту спартаковцы трижды поразили ворота хозяев.

"В нашей команде сейчас наступает сложный в психологическом плане момент. У нас не получается игра. Мы пропускаем быстрые голы. У нас очень много потерь, индивидуальных ошибок, которые объясняются высоким напряжением, которое, мы, тренеры, создали", - посетовал после матча главный тренер "Югры" Игорь Захаркин.

Следующий домашний матч югорчане сыграют с рижским "Динамо" 28 августа в 19.00.