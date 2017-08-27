Первоклассники Нижневартовска получат в подарок по глобусу

В Нижневартовске 1 сентября в первый класс пойдут 3700 ребят. Каждый первоклассник в День знаний получит подарки от губернатора Югры, а также от властей муниципалитета и нефтяников.

Так, в администрации города подготовили для первоклассников глобусы. Кроме того, юным школьникам вручат учебное пособие «Край, в котором я живу». В книге собрана самая интересная и актуальная информация о природе, животном мире, культуре Югры.

Всего в этом учебном году впервые в школу придут почти 24 тысячи юных жителей Югры, что почти на 4,5% больше, чем в прошлом.