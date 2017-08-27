Житель Нефтеюганского района стал волонтером всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в Сочи с 14 по 22 октября.

Молодой человек прошел серьезный отбор. На 5000 мест заявки подали около 35 тыс. жителей России. В Московской области, например, конкурс составил около 30 человек на место.

Работа волонтеров будет осуществляться по 14 направлениям: транспортная логистика, церемонии, обслуживание мероприятий, обеспечение безопасности, медицинское сопровождение, прибытия и отъезды, обеспечение работы СМИ, сопровождение делегаций, административная деятельность, организация питания, размещение, лингвистические услуги и др.

Напомним, что XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов соберёт 20 000 молодых профессионалов в различных сферах из 150 стран в возрасте от 18 до 35 лет. Помимо Сочи фестивальные мероприятия пройдут в 16 городах России от Владивостока до Калининграда.