В 2018 году в Нижневартовском районе начнется ремонт лагеря "Лесная сказка"

Реконструкция второй очереди загородного стационарного лагеря «Лесная сказка» Нижневартовского района включена в адресную инвестиционную программу автономного округа на 2018 и плановый период 2019 -2020 год.

Проект реконструкции нового комплекса, разработанный в администрации района, включает в себя: постройку спортивно-оздоровительного комплекса, гостиницы на 60 мест, площадки для пейнтбола, волейбола, мини-футбола, баскетбола, полосу препятствий, гостевую стоянку. Территория комплекса составит 5,75 гектара.

Реконструкция лагеря позволит в круглогодичном режиме обслуживать более чем 2,5 тысячи человек, причем, не только детей, но и взрослых.

