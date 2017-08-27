В ХМАО на 30% снизилось число производственных травм

За шесть месяцев 2017 года в Югре на производстве травмы получили 39 работников.Об этом сообщил руководитель Государственной инспекции труда в автономном округе Евгений Кривобоков.

За аналогичный период 2016 года травмировались 56 человек. Таким образом. число пострадавших уменьшилось на 30%, общее количество несчастных случаев – более чем на 20%.

Отмечается, что чаще производственные травмы получают работники сферы ЖКХ. Напомним, в 2016 году при промывке канализационных сетей погибли сотрудники ханты-мансийского горводоканала.